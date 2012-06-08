Отчет по практике

Отчет по преддипломной практике.

В отчёте необходимо будет описать предприятие,выявить его проблемные стороны,факторы которые влияют на это и дать пару рекомендаций по их решению.(также касаемо досуговой деятельности школы.

Различные кружки,организация праздников,экскурсий и т.д.). А также составить структурную таблицу в виде схемы( управление школой...)

Нужно поставить печать,в качестве приложений копии различных док-тов,и характеристика.