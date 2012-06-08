Диплом психология

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Закрыт11 заявок152 просмотра

Тема- Стиль родительского отношения,как фактор формирования личности ребенка (нелюбимые дети)

Объем-80 стр

Срок- 2 месяца

Антиплагиат-нет

13 лет назад
galievre
Лена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров