Работа по менеджменту

$15
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Завершен1 заявка133 просмотра

Предмет, дисциплина: Стратегический менеджмент

Тема работы: Управленческое обследование сильных и слабых сторон организации

Выполнить по заданию в файле

Содержание: Теория+практика

Срок выполнения: до 6 дней

13 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$15
5 дней
Григорий подошел к работе очень ответственно и выполнил ее на высшем уровне! Мои рекомендации!
Чёткое ТЗ и мгновенная оплата. Спасибо Вам

Заявки фрилансеров

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад