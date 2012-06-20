Теоретич. курсовая по педагогике

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Завершен3 заявки153 просмотра

Вид работы:Курсовая теория

Учебная дисциплина:педагогика

Название:Духовно-нравственное воспитание школьников посредством изучения православной иконы

Количество страниц:20-30 стр.

Срок выполнения:11июня

Комментарии: Требования к оформлению курсовой стандартные : 14 шрифт, 1,5 интервал.. Введение, актуальность темы, объект исследования, предмет, цель, задачи... и т.д. Все как обычно. Лит-ра 10-15 источников. в том числе учебники по методике, педагогике, воспитанию (Пидкасистый, Ломов, Кузин, Лихачев, Герасимов и т.д.) Можно с приложением (иллюстрации) но это необязательно.

цена?

13 лет назад
zao4ka
53 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$30
3 дня
Сотрудничаем уже не первый раз, в очередной раз довольна работой этого исполнителя. Ольга все сделала в срок и качественно, при этом за весьма разумную цену. Спасибо! Буду обращаться еще.
Приятное сотрудничество, надеюсь не последнее:) Мои рекомендации и 10 баллов!

Заявки фрилансеров

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад