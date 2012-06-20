Выполнение студенческой работы по гидравлике.
Теоретич. курсовая по педагогике
Вид работы:Курсовая теория
Учебная дисциплина:педагогика
Название:Духовно-нравственное воспитание школьников посредством изучения православной иконы
Количество страниц:20-30 стр.
Срок выполнения:11июня
Комментарии: Требования к оформлению курсовой стандартные : 14 шрифт, 1,5 интервал.. Введение, актуальность темы, объект исследования, предмет, цель, задачи... и т.д. Все как обычно. Лит-ра 10-15 источников. в том числе учебники по методике, педагогике, воспитанию (Пидкасистый, Ломов, Кузин, Лихачев, Герасимов и т.д.) Можно с приложением (иллюстрации) но это необязательно.
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