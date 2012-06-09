Курсовая, немецкий язык

тема 'способы выражения косвенных просьб' в немецком языке только не в сравнении с русским языком а вообще что это такое и какие способы выражения существуют.

Объем 35-40 станиц.

надо с практикой

всю курсовую с выводами после каждой главы,с приложениями.

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