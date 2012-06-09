Диплом Разработка комплекса задач оценки кредитоc.

диплом Разработка комплекса задач оценки кредитоспособности

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Написать 2,3 главу.

Примерный план:

. Тема диплома: «Разработка комплекса задач оценки кредитоспособности заемщика при товарном кредитовании»

(Информационные системы в экономике и управлении)

Глава 2. Проектирование комплекса задач по оценки кредитоспособности заемщика при товарном кредитовании

2.1 Обоснование комплекса задач, решаемых с помощью системы

2.2 Проектирование алгоритма задачи обработки заявки на товарное кредитование

2.3 Проектирование пользовательского интерфейса

2.4 Проектирование главного меню

2.5 Проектирование форм входной и выходной информации системы

2.6 Проектирование структуры базы данных

Глава 3. Программная реализация комплекса задач по оценки кредитоспособности заемщика при товарном кредитовании

3.1 Программная реализация комплекса задач

Обоснование выбора программных средств

Инструкция пользователя программного модуля оценки кредитоспособности

Заключение

Литература

Сама программа должна быть либо на Visual basic или в Access.

( Диплом Инжэкона для бакалавров факультет Информационных систем в экономике и управлении)

Программа сама не сложная поэтому очень важно чтобы она выглядела красиво.

Общее описание по определенным парметрам программа должна выставлять оценки от 1-до 10 (или до 100). Подсчитывать общее количество этих баллов и выдавать ответ выдавать кредит или нет.

1 столбик – сами параметры.

• Оборотные средства ( т.к компания-заемщик не должна иметь оборотных средств больше чем компания которая выдает подобный кредит или меньше уставновленного диапазона).

• Кредитная история

• Сколько лет компания на рынке

• Репутация компании

• Сумма заказа

• Количество заказов

• И так далее.

2 столбик – это диапазоны. Так чтобы например для оборотных средств возможно было поставить диапазоны. ( Вбить в ручную). Так же должна быть возможность добавлять или удалять сами параметры.

3 столбик . исходя из диапазонов программа автоматически должна выставить оценки .

4 Подсчитать итоговую оценку ( сумма оценок из 3 столбика)

5. Выдать решение на вопрос стоит ли выдавать кредит. Например если сумма оценок от 0 до 50 –не выдавать. Если от 50 до 70 – есть возможность выдать кредит. Если от 70 и выше – выдавать.

Соответственно все данные должны заносится в базу данных.

Объем 40-50 стр с кодом.