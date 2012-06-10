срок 17–06–2012 80 стр Выбор и обоснование технологии переработки...
Организация защиты от статического электричества
Нужна помощь, уважаемые!
1) Анализ условий образования СЭ и последствий его проявления
2) Защита персонала от опасных проявлений СЭ
3) Борьба с проявлением СЭ как фактора пожаровзрывоопасности
Раскрытые тем, в целом на 8-15 страниц. У кого есть готовый вариант - пишите, пожалуйста, в личку. Заранее спасибо!
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