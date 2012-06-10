Организация защиты от статического электричества

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Закрытнет заявок113 просмотров

Нужна помощь, уважаемые!

1) Анализ условий образования СЭ и последствий его проявления

2) Защита персонала от опасных проявлений СЭ

3) Борьба с проявлением СЭ как фактора пожаровзрывоопасности

Раскрытые тем, в целом на 8-15 страниц. У кого есть готовый вариант - пишите, пожалуйста, в личку. Заранее спасибо!

13 лет назад
lavrushin
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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