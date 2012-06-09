Дипломная работа Оценка фин. сост. коммерч. банка

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Требуется выполнить главу 3 дипломной работы на тему "Оценка финансового состояния коммерческого банка"

План главы 3

3. Оценка финансового состояния ОАО «.........» и пути его улучшения

3.1 Оценка состава, структуры и динамики имущества

3.2 Оценка ликвидности и платежеспособности

3.3 Оценка показателей финансовой устойчивости

3.4 Оценка показателей эффективности и интенсивности использования капитала

3.5 Пути улучшения финансового состояния ОАО «..........»

Документы по которым производить расчёт есть. Вышлю при переписке.

Сроки "горящие", 1-2 дня

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