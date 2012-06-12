Диплом по бухгалтерскому учету

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Требуется выполнить дипломную работу по бухгалтерскому учету на тему "Документальное оформление работ и учет выплат по договорам гражданско-правового характера"

Срок cдачи :15 июня 2012

Количество листов : 75

Есть план и наработки первой главы.

13 лет назад
axxxe07
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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