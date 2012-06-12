Интернет-магазин на Битрикс

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Закрыт6 заявок171 просмотр

Требуется разработка интернет-магазина на CMS Битрикс.

Продукция: детские игрушки.

Фирменного стиля, логотипа нет. Необходимо разработать уникальный дизайн.

+ последующая тех. поддержка сайта.

Сроки: 1-2 месяца.

Требования к будущему исполнителю:

1. Активное участие в проекте (собственные соображения, поиск решений и пр.).

2. Наличие резюме, опыта работы с системой Битрикс, примеры работ в портфолио.

Пишите стоимость Ваших услуг.

13 лет назад
Kologrey
Денис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
37 отзывов

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Нет заявок фрилансеров