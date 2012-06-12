Курсовая по Delphi 7

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Закрыт1 заявка153 просмотра

Задача: имеется курсовая работа с программой на тему "Разработка экспертной системы для выбора электронной книги", надо ее переделать под "Разработка экспертной системы по подбору автомобиля", переделать только программу под мои данные. Работа на полчаса-час. Сроки сегодня к вечеру.

Delphi
13 лет назад
maximskin
Максим 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Olleg_ator
42 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$20
1 день

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Olleg_ator
42 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад