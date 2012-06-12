Курсовая по Delphi 7

Задача: имеется курсовая работа с программой на тему "Разработка экспертной системы для выбора электронной книги", надо ее переделать под "Разработка экспертной системы по подбору автомобиля", переделать только программу под мои данные. Работа на полчаса-час. Сроки сегодня к вечеру.