Диплом Менеджмент-консалтинг, срочно

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Специализация : Менеджмент-консалтинг.

Тема дипломной работы : Управленческое консультирование по совершенствованию системы сбыта на примере ООО "СвиссЭкоЛэб".

План прикрепил.

Требования: Объём работы от 70-90листов., оригинальность не ниже 85%, сноски

Дата сдачи 19 июня. Крайний срок сдачи: 20 июня.

P.S. Так же есть наработки уже.(введение,1глава,часть 2-й главы,но возможно придется их переделывать )

Жду ответ по стоимость работы!!!

13 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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