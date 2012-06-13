Курсовой Инженерная графика

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Завершен1 заявка129 просмотров

Задачи 10, 11, 12, 14.

Стоимость?

13 лет назад
KirilFadeev
Кирилл 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

studentzp
Юрий 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
12 часов назад
13 лет назад
$20
2 дня
Большое спасибо Юрию за качественное выполнение чертежей начертательная геометрия и инженерная графика. Рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо за проект. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

studentzp
Юрий 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
12 часов назад
13 лет назад