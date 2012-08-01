Реферат по психологии

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен9 заявок208 просмотров

Реферат по психологии, 10-17 листов, TNR,14, межстрочное 1,5, + доп. задание, подробности в прикрепленном файле

13 лет назад
Allenka
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$20
2 дня
Работа выполнена досрочно и качественно. Рекомендую к сотрудничеству как хорошего исполнителя.
В сотрудничестве и оплате - без проблем!!!

Заявки фрилансеров

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад