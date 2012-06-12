Магистерская диссертация по экономике

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Закрыт4 заявки139 просмотров

Магистерская диссертация по экономике, тема : Бюджетирование и планирование на предприятии (организации, фирме)

Срок cдачи : июль, 110 страниц.

13 лет назад
axxxe07
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Olga_Viktorova
Ольга 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$400
16 дней

Заявки фрилансеров

Olga_Viktorova
Ольга 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад