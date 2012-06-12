Курсовая работа по PIC16F874

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Закрыт1 заявка143 просмотра

Срок горит и жмет

Есть: функциональная схема, внешний вид.

Нужно: проект в мплабе. Пояснительная записка, блок схема (алгоритм) к программе и программа на ассемблере

Срок: как можно быстрее, максимум 3 дня

для связи пишите: [email protected]

ICQ 434731100

или в личку здесь на сайте

Ассемблер
13 лет назад
DeltaF
34 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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