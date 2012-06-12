Доработать реферат

Были переведены 3 англоязычные статьи, на основе которых написан реферат. Необходимо привести его русский вариант в нормальный вид.

Замеяания следующие: от начала и до конца прочитать то, что он написал и исправить все, чтобы было написано это русским языком. Нет слова многоимид, есть полиимид. Единственное использование – это одноразовый. Нет там никаких арматур, есть клапаны. Я только что прогнала кусок статьи через переводчик и увидела практически все тоже самое, но где-то подправленное.

Тема: Выбор и обработка полимерных материалов

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