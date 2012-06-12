Магистерская диссертация по уголовному праву

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Закрыт5 заявок167 просмотров

Требуется выполнить магистерскую диссертацию по уголовному праву, объем 90 страниц, срок месяц. Подробности кандидатам на проект, желательно специалисты с узким профилем.

13 лет назад
axxxe07
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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