Диплом "Лизинговые операции органов МСУ"

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Закрыт3 заявки120 просмотров

Требуется практическая часть дипломной работы на тему "Использование бюджетных денег МСУ для финансирования лизинговых операций". Возможно небольшое варьирование темы.

Срок - до 18.06.

Все детали обсуждаемы, предоплата.

13 лет назад
yakimov-ps
Павел 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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