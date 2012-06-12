Магистерская диссертация по экономике, тема : Бюджетирование и планирование на предприятии (организации, фирме) Срок cдачи : июль, 110 страниц.
Реферат по логистике
Тема работы: Система закупок без складирования
Тип работы: Реферат
Содержание: Теория
Объем работы: 25 страниц в общем
Срок выполнения: до 5 дней!
В реферате обязательнго должны присутствовать графики, таблицы и рисунки. В реферате должно быть ровно три главы(части).,
Шрифт Times new roman 14, все заголовки 14 шрифтом и выделен жирным, а также максимум 25 страниц вместе с титульным листом содержанием и спиком литературы. Введение и заключение обязательно.
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