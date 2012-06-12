Реферат по логистике

Тема работы: Система закупок без складирования

Тип работы: Реферат

Содержание: Теория

Объем работы: 25 страниц в общем

Срок выполнения: до 5 дней!

В реферате обязательнго должны присутствовать графики, таблицы и рисунки. В реферате должно быть ровно три главы(части).,

Шрифт Times new roman 14, все заголовки 14 шрифтом и выделен жирным, а также максимум 25 страниц вместе с титульным листом содержанием и спиком литературы. Введение и заключение обязательно.

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