Необхідно написати курсову роботу по заданій темі. (Формування попиту на товари та послуги в процесі маркет. діяльності підприємства) Всю необхідну інформацію я надаю в архіві до даної статті. В архіві знаходяться: ...
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Нужна готовая дипломная работа на тему: "Организация и ведение операций с пластиковыми картами и их отражение в бухгалтерском учете на примере ОАО "Сбербанк России". Скачанные работы из интернета не принимаются. Подробности обговорим в аське 369857881
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