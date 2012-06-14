Диплом

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Закрыт4 заявки184 просмотра

Нужна готовая дипломная работа на тему: "Организация и ведение операций с пластиковыми картами и их отражение в бухгалтерском учете на примере ОАО "Сбербанк России". Скачанные работы из интернета не принимаются. Подробности обговорим в аське 369857881

13 лет назад
liliy
Лилия 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
3 отзыва

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Нет заявок фрилансеров