Курсовая работа по маркетингу (укр.)

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен4 заявки171 просмотр

Необхідно написати курсову роботу по заданій темі. (Формування попиту на товари та послуги в процесі маркет. діяльності підприємства)

Всю необхідну інформацію я надаю в архіві до даної статті.

В архіві знаходяться:

-готові тема та зміст курсової роботи;

-методичка;

-аналогічні роботи по даній темі;

-бланки для фінансової звітності підпрємства;

-посилання;

-обовязкові завдання (що конкретно потрібно зробити).

Кінцевий строк здачі проекту 18.06.2012 р.

13 лет назад
manager_UA
Денис 
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

lubsha
Любовь 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$40
4 дня
Все выполнено качественно, рекомендую.
Спасибо за заказ! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

lubsha
Любовь 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
ТОП-10
Рефераты, Курсовые и Дипломы