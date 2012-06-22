Необходимо сделать небольшую модернизацию маслопресса МП-68, небольшой расчет и несколько чертежей. Главное чтобы модернизация была разумной (есть идея (вместо электромотора и редуктора с клиноременной передачей установить мотор-редуктор) Внимание! Без предоплаты, потому что уже имею ...
Отчет по практике Таможенное дело
Вид работы: Отчет по практике
Предмет: Таможенное дело
Срoк сдачи: 22-06-2012
требования прикреплены
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