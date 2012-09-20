Курсовая психология - 2

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Завершен12 заявок174 просмотра

Предмет - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Тема на выбор утверждается и согласовывается заранее

Объем 25-27 страниц - не больше

антиплагиат от 85%

Методички и особые требования высыла на мейл

13 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
23 дня назад

Выбранный исполнитель

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
2 дня назад
13 лет назад
$30
3 дня
Хорошая работа, спасибо.
Спасибо за интересный проект. Оплата своевременная. Все отлично :)

Заявки фрилансеров

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
2 дня назад
13 лет назад
#1
Рефераты, Курсовые и Дипломы

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