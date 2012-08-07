Курсовая психология -1

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен15 заявок259 просмотров

Предмет - МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ

Тема на выбор утверждается и согласовывается заранее

Объем 25-27 страниц - не больше

антиплагиат от 85%

Методички и особые требования высыла на мейл

13 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
23 дня назад

Выбранный исполнитель

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$23
2 дня
Отличная работа, спасибо.
В сотрудничестве и оплате - без проблем!

Заявки фрилансеров

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад