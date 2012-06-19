Диплом Реализация трудовых прав заключенных

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Завершен1 заявка131 просмотр

Куплю готовый диплом на указанную тему. Работа должна быть уникальной, кандидатам просьба выкладывать содержание Вашей работы. Для проверки уникальности я попрошу выдержку из работы (половину выбранной мной страницы). Если Ваша работа была уже где-то выложена для повторной продажи, то я, больше чем уверен, она уже есть в открытом доступе, такие работы мне не нужны. Спасибо.

13 лет назад
Ronil
Вадим 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

lubsha
Любовь 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$150
2 дня
Работу данного автора оценили в самых положительных тонах, все сделано на отличном уровне, и это все при том, что сроки были сжаты донельзя (конкретно - 2 дня на дипломную). Искренне уважаю таких авторов и, что самое главное - Людей, с большой буквы "Л". Большое спасибо!
Очень позитивные впечатления от сотрудничества - все прошло на высшем уровне! Рекомендую Вадима как порядочного и приятного в общении заказчика!

Заявки фрилансеров

lubsha
Любовь 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
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