Диплом Реализация трудовых прав заключенных

Куплю готовый диплом на указанную тему. Работа должна быть уникальной, кандидатам просьба выкладывать содержание Вашей работы. Для проверки уникальности я попрошу выдержку из работы (половину выбранной мной страницы). Если Ваша работа была уже где-то выложена для повторной продажи, то я, больше чем уверен, она уже есть в открытом доступе, такие работы мне не нужны. Спасибо.