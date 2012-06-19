Необходимо сделать небольшую модернизацию маслопресса МП-68, небольшой расчет и несколько чертежей. Главное чтобы модернизация была разумной (есть идея (вместо электромотора и редуктора с клиноременной передачей установить мотор-редуктор) Внимание! Без предоплаты, потому что уже имею ...
Диплом Реализация трудовых прав заключенных
Куплю готовый диплом на указанную тему. Работа должна быть уникальной, кандидатам просьба выкладывать содержание Вашей работы. Для проверки уникальности я попрошу выдержку из работы (половину выбранной мной страницы). Если Ваша работа была уже где-то выложена для повторной продажи, то я, больше чем уверен, она уже есть в открытом доступе, такие работы мне не нужны. Спасибо.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт13 лет назад
Вид работы: реферат Предмет: Oлeневодство Тема работы: снapяжение oлeневодов в тyндре Количество страниц: 15 Срoк : 1 день Дополнительные требования: наличие иллюстрацийРефераты, Курсовые и Дипломы9 заявокЗакрыт13 лет назад
Вид работы: Отчет по практике Предмет: Таможенное дело Срoк сдачи: 22-06-2012 требования прикрепленыЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужна готовая дипломная работа на тему: "Организация и ведение операций с пластиковыми картами и их отражение в бухгалтерском учете на примере ОАО "Сбербанк России". Скачанные работы из интернета не принимаются. Подробности обговорим в аське 369857881Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необхідно написати курсову роботу по заданій темі. (Формування попиту на товари та послуги в процесі маркет. діяльності підприємства) Всю необхідну інформацію я надаю в архіві до даної статті. В архіві знаходяться: ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется практическая часть дипломной работы на тему "Использование бюджетных денег МСУ для финансирования лизинговых операций". Возможно небольшое варьирование темы. Срок - до 18.06. Все детали обсуждаемы, предоплата.Закрыт13 лет назад
Тема работы: Система закупок без складирования Тип работы: Реферат Содержание: Теория Объем работы: 25 страниц в общем Срок выполнения: до 5 дней! В ...Закрыт13 лет назад
Магистерская диссертация по экономике, тема : Бюджетирование и планирование на предприятии (организации, фирме) Срок cдачи : июль, 110 страниц.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Требуется выполнить магистерскую диссертацию по уголовному праву, объем 90 страниц, срок месяц. Подробности кандидатам на проект, желательно специалисты с узким профилем.Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт13 лет назад
Были переведены 3 англоязычные статьи, на основе которых написан реферат. Необходимо привести его русский вариант в нормальный вид. Замеяания следующие: от начала и до конца прочитать то, что он написал и исправить все, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт13 лет назад