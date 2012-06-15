Доклад и презентация к диплому

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Закрыт5 заявок109 просмотров

нужно сделать 2 доклада и 2 презентации к дипломам по менеджменту.

требования есть

срок 2 дня

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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