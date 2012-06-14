Предмет — ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА Тема на выбор утверждается и согласовывается заранее Объем 25 страниц — не больше антиплагиат от 85% Методички и особые требования высыла на мейл
Реферат по менеджменту
дисциплины
1. Социология управления
2. Управление человеческими ресурсами
рефераты
Тема любая
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