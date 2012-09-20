Курсовая психология-6

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Завершен14 заявок218 просмотров

Предмет — СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Тема на выбор утверждается и согласовывается заранее

Объем 25 страниц — не больше

антиплагиат от 85%

Методички и особые требования высыла на мейл

13 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
23 дня назад

Выбранный исполнитель

elo44ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$28
5 дней
Хорошая работа, спасибо.
Спасибо за проект! Как и всегда, все в порядке. Рада сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

elo44ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад

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