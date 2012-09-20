Курсовая психология-5

Необходимо сделать небольшую модернизацию маслопресса МП-68, небольшой расчет и несколько чертежей. Главное чтобы модернизация была разумной (есть идея (вместо электромотора и редуктора с клиноременной передачей установить мотор-редуктор) Внимание! Без предоплаты, потому что уже имею ...