Дипломная по маркетингу

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Завершен2 заявки99 просмотров

разработка мероприятий по совершенствованию коммуникаций на примере.....

вторая глава нужна завтра

в главу входит характеристика предприятия, эк.анализ предприятия, и анализ внешний коммуникаций

данные предприятия есть

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

gestias
Анна 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$80
1 день
Отличная работа в минимально короткие сроки! все сделано в срок. спасибо
Приятное сотрудничество, включающее в себя четкое задание и своевременную оплату в полном объеме. Рекомендую и буду рада дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

gestias
Анна 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад