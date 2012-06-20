Предмет — ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА Тема на выбор утверждается и согласовывается заранее Объем 25 страниц — не больше антиплагиат от 85% Методички и особые требования высыла на мейл
Дипломная по маркетингу
разработка мероприятий по совершенствованию коммуникаций на примере.....
вторая глава нужна завтра
в главу входит характеристика предприятия, эк.анализ предприятия, и анализ внешний коммуникаций
данные предприятия есть
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен13 лет назад
Предмет - МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ Тема на выбор утверждается и согласовывается заранее Объем 25-27 страниц - не больше антиплагиат от 85% Методички и особые требования высыла на мейлЗавершен13 лет назад
Предмет - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ Тема на выбор утверждается и согласовывается заранее Объем 25-27 страниц - не больше антиплагиат от 85% Методички и особые требования высыла на мейлЗавершен13 лет назад
Предмет — ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ Тема на выбор утверждается и согласовывается заранее Объем 25 страниц — не больше антиплагиат от 85% Методички и особые требования высыла на ...Завершен13 лет назад
Предмет — ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ Тема на выбор утверждается и согласовывается заранее Объем 25 страниц — не больше антиплагиат от 85% Методички и особые требования высыла на мейлЗавершен13 лет назад
Предмет — СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ Тема на выбор утверждается и согласовывается заранее Объем 25 страниц — не больше антиплагиат от 85% Методички и особые требования высыла на мейлЗавершен13 лет назад
Диплом Тема Разработка системы электропитания для комплекса ИТСО воинской части – надо доделать по замечаниям, автор пропал и срочно нужна доработка. ICQ – 617334368Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт13 лет назад
дисциплины 1. Социология управления 2. Управление человеческими ресурсами рефераты Тема любаяРефераты, Курсовые и Дипломы10 заявокЗакрыт13 лет назад
Тема: Формирование семантических полей и языкового сознания у детей с тяжелой степенью алалии Мне нужно только чуть-чуть отредактировать 1 главу. Написать 2 и 3 главу. Методики есть. есть проведенный констатирующий эксперимент. есть ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Куплю готовый диплом на указанную тему. Работа должна быть уникальной, кандидатам просьба выкладывать содержание Вашей работы. Для проверки уникальности я попрошу выдержку из работы (половину выбранной мной страницы). Если Ваша работа была уже где-то выложена ...Завершен13 лет назад