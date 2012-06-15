Экономика отрасли - курсовая работа

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Закрыт1 заявка112 просмотров

Выполнить курсовую работу согласно методичке, без чертежей.

Тема: Разработка бизнес плана и его класа для (ресторана, кафе или столовой) кол-во мест на усмотрение исполнителя

13 лет назад
lenapr
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

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