Диплом педагогика, презентация для защиты

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен4 заявки107 просмотров

надо подготовить презентацию для защиты диплома по педагогике

12-1-5 слайдов в РР

тема: Развитие интереса к чтению у учащихся младших классов

срок 2 дня

13 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$10
2 дня
Ирина выполнила проект весьма оперативно и качественно. Рекомендую!
Спасибо за приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад