Курсовая работа, грузоперевозки

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Закрыт2 заявки122 просмотра

курсовая работа по базам данным,тема "грузоперевозки"

указания к работе в документе.

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13 лет назад
Mixailrussia
Михаил 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$35
7 дней

Заявки фрилансеров

IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад