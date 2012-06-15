Курсовая по ГМУ

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Закрыт6 заявок139 просмотров

Тема курсовой: Киевские княжества и Золотая ода.

План:

1) Введение (3-4 стр)

-актуальность темы

-цель исследования

-задачи

-предмет и объект исследования

-методы исследования(сравнение и т.д)

2) Главы

1 глава! Предпосылки

2 глава! Само действие(реформа)

3 глава! Итоги

3) Заключение (основные выводы по работе)

4) Список литературы ( не менее 10ти)

Объем работы 35-40 страниц!

срок 19 июня

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

lubsha
Любовь 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$30
1 день
ТОП-10
Рефераты, Курсовые и Дипломы

Заявки фрилансеров

lubsha
Любовь 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
ТОП-10
Рефераты, Курсовые и Дипломы