Курсовая по психологии

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Тема Системные невротические и неврозоподобные двигательные расстройства у детей дошкольного возраста

Объем работы (стр) 35-40

срок 20 июня.

теория и практическая часть. В практической части нужно провести корреляцию внимания и уровня тревожности .(Методики Вагнера,Спилбергера)

Пожелание:Уделить внимание проблеме СДВГ(синдром дефицита внимания и гиперактивности

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

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