Отчет по практике по финансы и кредит

тема Состояние кредитного рынка в Российской Федерации на современном этапе

1. В первом параграфе описать теоретические аспекты темы - что такое \"кредит\", виды кредитов и т.д. (т.е. небольшой теоретический параграф. 2. Следующая часть - практическая (здесь вы можете сделать несколько параграфов) - вам необходимо собрать и проанализировать статистические данные по вашей теме.

срок 18 июня