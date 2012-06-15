Отчет по практике по финансы и кредит

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Закрыт3 заявки106 просмотров

тема Состояние кредитного рынка в Российской Федерации на современном этапе

1. В первом параграфе описать теоретические аспекты темы - что такое \"кредит\", виды кредитов и т.д. (т.е. небольшой теоретический параграф. 2. Следующая часть - практическая (здесь вы можете сделать несколько параграфов) - вам необходимо собрать и проанализировать статистические данные по вашей теме.

срок 18 июня

13 лет назад
kira90
Анна 
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13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
132 отзыва(-5)
13 лет назад
$33
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Заявки фрилансеров

okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
132 отзыва(-5)
13 лет назад