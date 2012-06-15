Тема: сущность понятия "лидер". Лидер и менеджер: общее и особенное объем 30-40 стр срок 17-18 июня
Отчет по практике по финансы и кредит
тема Состояние кредитного рынка в Российской Федерации на современном этапе
1. В первом параграфе описать теоретические аспекты темы - что такое \"кредит\", виды кредитов и т.д. (т.е. небольшой теоретический параграф. 2. Следующая часть - практическая (здесь вы можете сделать несколько параграфов) - вам необходимо собрать и проанализировать статистические данные по вашей теме.
срок 18 июня
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