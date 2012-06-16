Доработать диплом по менеджменту

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Закрыт1 заявка97 просмотров

Необходимо в кротчайшие сроки доработать диплом по менеджменту, нет взаимосвязи между проектом и диаграмой Ганта и сетевым графиком нужно наглядно показать и объяснить, а также показать уровни развития компании.

13 лет назад
axxxe07
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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