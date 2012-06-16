Конструкторско-технологическое обеспечение ЭВМ

Конструкторско-технологическое обеспечение производства ЭВМ

Нужно выполнить практические задания и курсовой проект.

Практические задания:

Для заданной схемы рассчитать надежность нерезервированной системы: определить вероятность безотказной работы устройства при принятых коэффициентах нагрузки для соответствующих температур.

Построить графики зависимости P(t) для принятых коэффициентах нагрузки.

Методика расчета надежности изложена в /7/ (контрольная работа № 2), /11/.

Значения интенсивностей и отказов элементов в /5/.

Коэффициент нагрузки для всех элементов принят равным Кн1 = 0,5 при температуре Т1 = 30 оС и коэффициент нагрузки Кн1 = 0,8 при температуре Т1 = 60 оС.

Остальные данные для решения задачи приведены в таблице.

Курсовой проект:

1 Цели и задачи курсового проектирования

Курсовой проект является самостоятельной работой, которая должна быть выполнена каждым студентом по индивидуальному заданию. Основной задачей курсового проектирования является приобретение навыков конструирования узлов и блоков современной ЭВА, выбора метода их изготовления и разработки схем технологических процессов с описанием операций. Основные цели курсового проектирования: систематизация и расширение теоретических знаний; закрепление расчетных и практических навыков, полученных в результате выполнения лабораторных работ; приобретение студентами навыков самостоятельного творческого решения инженерных задач по синтезу конструкций ЭВА с учетом схемотехнических особенностей и возможностей производства; развитие у студентов умения пользоваться специальной литературой и информацией, нормативной документацией и стандартами ЕСКД и ЕСТД; развитие навыков использования ПЭВМ для автоматизации конструкторской деятельности; подготовка студентов к освоению последующих курсов учебного плана и дипломному проектированию. При выполнении курсового проекта студент руководствуется /9/ и /10/.

2 Задание на курсовое проектирование

Техническое задание выдается студенту на типовом бланке. Приложением к заданию является схема электрическая принципиальная разрабатываемого устройства.

Задание содержит следующие сведения:

- тему курсового проекта (название проектируемого изделия с точным указанием назначения и места эксплуатации);

- исходные данные к проекту;

- содержание расчетно-пояснительной записки;

- перечень графического материала, представляемого к защите;

- дату выдачи задания и срок защиты курсового проекта.

3 Содержание курсового проекта

Предметом курсового проекта является создание конструкции функционального и конструктивно законченного устройства (ТЭЗа) стационарной ЭВА.

Курсовой проект должен содержать разработку конструкции и технологического процесса изготовления печатной платы типового элемента замены (ТЭЗ). При этом студенту необходимо решить следующие задачи:

-схемотехнические (трассировка печатных проводников и минимизация количества слоев);

-конструктивные (размещение элементов на печатной плате, выбор и расчет параметров печатного монтажа);

-технологические (выбор технологического процесса изготовления печатной платы).

Все эти задачи взаимосвязаны и обеспечивают оптимальное проектирование устройств ЭВА.

Материал расчетно-пояснительной записки к курсовому проекту располагается в порядке, приведенном ниже.

Титульный лист

Техническое задание

Содержание

Введение

1 Общая часть

1.1 Назначение, принцип работы, область применения устройства

1.2 Выбор элементной базы

1.3 Основные требования к конструкции устройства

2 Конструкторская часть

2.1 Выбор способа компоновки устройства

2.2 Выбор и обоснование конструкции устройства

3 Расчетная часть

3.1 Расчет параметров печатного монтажа

3.2 Расчет надежности устройства

3.3 Расчет технологичности конструкции устройства

4. Технологическая часть

4.1 Технология изготовления печатной платы

4.2 Разработка маршрутных карт

Заключение

Список используемых источников

Приложения (спецификация, сборочный чертеж, схема электрическая принципиальная, перечень элементов, чертеж детали (платы), маршрутные карты).

Объем пояснительной записки должен быть 35– 40 страниц формата А4. Пояснительная записка оформляется по правилам, установленным ГОСТ 2.105–95, и в соответствии с методическим пособием по оформлению пояснительной записки к курсовому и дипломному проектированию.

Работа над курсовым проектом должна осуществляться по рекомендуемым этапам. Результаты работы по каждому этапу представляются преподавателю в качестве промежуточных отчетов о работе.

В конце проектирования оформляется пояснительная записка и комплект конструкторских документов.

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