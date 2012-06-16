Необходимо в кротчайшие сроки доработать диплом по менеджменту, нет взаимосвязи между проектом и диаграмой Ганта и сетевым графиком нужно наглядно показать и объяснить, а также показать уровни развития компании.
Доработать диплом, менеджмент
Тема: Проект мероприятий по совершенствованию качества услуг (на примере медицинского центра)
Есть диплом согласованный с научным руководителем.
Надо доработать 3 -4 главы
добавить 5 мероприятий для улучшения системы управления качеством и сделать оценку эффективности по ним.
срок - (до утра 18.06)
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