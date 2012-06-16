Доработать диплом, менеджмент

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Тема: Проект мероприятий по совершенствованию качества услуг (на примере медицинского центра)

Есть диплом согласованный с научным руководителем.

Надо доработать 3 -4 главы

добавить 5 мероприятий для улучшения системы управления качеством и сделать оценку эффективности по ним.

срок - (до утра 18.06)

13 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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