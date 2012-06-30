Курсовая по психологии

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Завершен2 заявки97 просмотров

Предмет, дисциплина: возрастная психология

Тема работы: Эмоциональные переживания женщин среднего возраста

Тип работы: Курсовая

Содержание: Теория+практика

Объем работы: 40-45 стр

Срок выполнения: до 8 дней.

Антиплагиат от 70%

Проведение тестирования не обязательно, достаточно просто подбора методик.

Жду предложений по цене

13 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$50
5 дней
Очередной успешный проект с Еленой! Большое спасибо, рекомендую!
Спасибо Вам, Елена, за компетентный подход к руководству проекта, четкое и очень подробное задание, своевременную и достойную оплату. +100

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад