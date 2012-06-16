Курсовая работа в программе Project Expert (Эссе+лабораторная работа) Задание в прикрепленом файле По дисциплине :"Исследование систем управления проектами" необходимо сделать два ЭССЕ по 6 ...
Определение параметров энергетического спектра
"Определение параметров энергетического спектра в полупроводниках" реферат
Реферат представляется в качестве ответа на вопрос на экзамене специальности "Физика полупроводников и диэлектриков" при сдаче кандидатского минимума.
В реферате должны быть рассмотрены вопросы практического определения таких параметров как: ширина запрещенной зоны(Eg), подвижность и эффективная масса носителей.
Ширина запрещенной зоны определяется из результатов измерений коэффициента Холла R в области собственной проводимости с одной стороны, и из результатов оптических измерений спектров отражения полупроводников в области межзонных переходов с другой. Здесь необходимо учесть существование прямозонных и непрямозонных переходов.
Подвижность определяется из совместных измерений коэффициента Холла (R) и проводимости [sigma].
Эффективная масса плотности состояний определяется из коэффициента термоЭДС [alfa] и концентрации свободных носителей (n).
Эффективная масса проводимости определяется по результатом исследования оптического спектра отражения в области плазменных колебаний.
Так же эффективная масса может быть определена из наблюдений циклотронного резонанса.
Реферат должен содержать основные определения и формулы.
Для подготовки к экзамену рекомендована следующая литература:
Бонч-Бруевич В.Л., Калашников С.Г. Физика полупроводников. М.: Наука, 1979.
Займан Дж. Принципы теории твердого тела. М.: Мир, 1974.
Киреев П.С. Физика полупроводников. М.: Высш. шк., 1975.
Шалимова К.В. Физика полупроводников. М.: Энергоатомиздат, 1985.
Зи С. Физика полупроводниковых приборов. М.: Мир, 1984.
Мотт Н., Мотт Э. Электронные процессы в некристаллических веществах. М.: Мир, 1974.
Мотт Ю.И. Оптические свойства полупроводников. М.: Наука, 1977.
Ссылки на эти издания являются предпочтительными.[icq]: 364987934
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