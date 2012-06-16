"Определение параметров энергетического спектра в полупроводниках" реферат

Реферат представляется в качестве ответа на вопрос на экзамене специальности "Физика полупроводников и диэлектриков" при сдаче кандидатского минимума.

В реферате должны быть рассмотрены вопросы практического определения таких параметров как: ширина запрещенной зоны(Eg), подвижность и эффективная масса носителей.

Ширина запрещенной зоны определяется из результатов измерений коэффициента Холла R в области собственной проводимости с одной стороны, и из результатов оптических измерений спектров отражения полупроводников в области межзонных переходов с другой. Здесь необходимо учесть существование прямозонных и непрямозонных переходов.

Подвижность определяется из совместных измерений коэффициента Холла (R) и проводимости [sigma].

Эффективная масса плотности состояний определяется из коэффициента термоЭДС [alfa] и концентрации свободных носителей (n).

Эффективная масса проводимости определяется по результатом исследования оптического спектра отражения в области плазменных колебаний.

Так же эффективная масса может быть определена из наблюдений циклотронного резонанса.

Реферат должен содержать основные определения и формулы.

Для подготовки к экзамену рекомендована следующая литература:

Бонч-Бруевич В.Л., Калашников С.Г. Физика полупроводников. М.: Наука, 1979.

Займан Дж. Принципы теории твердого тела. М.: Мир, 1974.

Киреев П.С. Физика полупроводников. М.: Высш. шк., 1975.

Шалимова К.В. Физика полупроводников. М.: Энергоатомиздат, 1985.

Зи С. Физика полупроводниковых приборов. М.: Мир, 1984.

Мотт Н., Мотт Э. Электронные процессы в некристаллических веществах. М.: Мир, 1974.

Мотт Ю.И. Оптические свойства полупроводников. М.: Наука, 1977.

Ссылки на эти издания являются предпочтительными.[icq]: 364987934