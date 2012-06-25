Цена и структура капитала

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Завершен2 заявки101 просмотр

Тема:Цена и структура капитала

требования к задачам в эл. Виде

13 лет назад
katya-iqc
Катя 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

yo_soy_angel
Раиса 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$35
2 дня
Осталась довольна выполненной работой. Во-первых, быстро. Во-вторых, качественно. Это куда важнее. Работа с Раисой вызывает только положительные эмоции!! Спасибо Вам огромное и надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество!
Хорошего человека всегда видно сразу) работать очень понравилось. оплата была даже раньше, чем сама работа)) даже не верится, что бывают такие заказчики) оценка: превосходно))

Заявки фрилансеров

yo_soy_angel
Раиса 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад