Дистанционное обучение

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка114 просмотров

Нужно написать курсовую на тему "Система адаптивного тестирования смартфонов".

Задание звучит так: Разработать систему тестов (10 шт.) на примере дисциплины по экономике, оценить их характеристики (валидность, надежность и др.)

13 лет назад
Maxim-_-
Юрлов 
33 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров