Тема: Международный опыт единого web-пространства городских порталов Тип: диплом Объем: 55 листов Срок: 28.06.12 желательно, если позже, укажите свои сроки Пожелания: Сформулировал описание исследования, которое мне надо сделать. ...
Доработать курсовую по педагогике
Тема: особенности понимания познавательной литературы детьми старшего дошкольного возраста с онр
Срок – 19.06.12
1. введение- написать гипотезу, объект, предмет
написать методы исследования
2. 2.2. Анализ результатов констатирующего эксперимента
написать примеры рассказывания детей
Работу вышлю исполнителю. Предлагайте цены, пожалуйста.
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