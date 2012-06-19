Доработать курсовую по педагогике

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Закрыт3 заявки95 просмотров

Тема: особенности понимания познавательной литературы детьми старшего дошкольного возраста с онр

Срок – 19.06.12

1. введение- написать гипотезу, объект, предмет

написать методы исследования

2. 2.2. Анализ результатов констатирующего эксперимента

написать примеры рассказывания детей

Работу вышлю исполнителю. Предлагайте цены, пожалуйста.

13 лет назад
kohosha
35 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
3 отзыва

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