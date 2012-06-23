Курсовая по стратегическому менеджменту

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Завершен4 заявки113 просмотров

нужно сделать курсовую по заданию которое в приложении

срок 24 мая

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$35
3 дня
Спасибо за выполненную работу!
Очередное удачное сотрудничество! Спасибо

Заявки фрилансеров

IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад