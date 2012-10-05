Редактирование монографий, 12.00.01

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен15 заявок429 просмотров

Требуется кандидат юридических наук (Россия или Украина). Рабочий язык: русский.

Необходимо: тщательное редактирование текстов двух монографий по теории и истории гос-ва и права, спец-сть 12.00.01.

Сроки: 12-15 августа.

Оплата (за обе работы): 700 долларов.

При положительном (качественном) результате возможно регулярное сотрудничество

13 лет назад
Rodis
Елена 
43 года
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

lubsha
Любовь 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$350
22 дня
Всем рекомендую этого автора. Ответственный и добросовестный. Исполнил работу качественно и в срок.
Елена четко поставила задание, вовремя оплатила. Приятный в общении заказчик, порядочный человек!

Заявки фрилансеров

lubsha
Любовь 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
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