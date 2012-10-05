Курсовая по машиностроению - технология изготовления детали, нужно сделать до 24.06.12 обеда
Редактирование монографий, 12.00.01
Требуется кандидат юридических наук (Россия или Украина). Рабочий язык: русский.
Необходимо: тщательное редактирование текстов двух монографий по теории и истории гос-ва и права, спец-сть 12.00.01.
Сроки: 12-15 августа.
Оплата (за обе работы): 700 долларов.
При положительном (качественном) результате возможно регулярное сотрудничество
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно написать третью главу для дипломной работы по бух. учету. В этой главе должен быть план проверки годовой отчетности и далее конкретно по предприятию проводится аудит.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Тема: особенности понимания познавательной литературы детьми старшего дошкольного возраста с онр Срок – 19.06.12 1. введение- написать гипотезу, объект, предмет написать методы исследования 2. 2.2. Анализ результатов констатирующего эксперимента ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Тема: Международный опыт единого web-пространства городских порталов Тип: диплом Объем: 55 листов Срок: 28.06.12 желательно, если позже, укажите свои сроки Пожелания: Сформулировал описание исследования, которое мне надо сделать. ...Завершен13 лет назад
Вид работы: Дипломная Предмет: ПГС Тема работы: Физкyльтурно оздopовительный кoмплекс Количество страниц: 120 + 12 чертежей Срoк сдачи: 15-10-2012Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется выполнить курсовую работу по поварскому делу, тема: "Использование пернатой дичи в традиционной русской кухне", 25 страниц, срок до 20-го числа 12.00 по МСК.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно написать взаимоотношения Германии с РФ. Примерно по таким пунктам: 1.Германия и Россия как торговые партнеры 2.Долги России перед Германией (если таковы имеются на данный момент) 3.Германская экономика в России ...Завершен13 лет назад
- $50
Нужно написать курсовую на тему "Система адаптивного тестирования смартфонов". Задание звучит так: Разработать систему тестов (10 шт.) на примере дисциплины по экономике, оценить их характеристики (валидность, надежность и др.)Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Тема:Цена и структура капитала требования к задачам в эл. ВидеЗавершен13 лет назад
требуется написать курсовую по языкам программирования во free pascal на тему: исследование алгоритмов поиска реализация алгоритма быстрого поиска алгоритм боуэра мура алгоритм быстрого поиска алгоритм оптимального несовпадения ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт13 лет назад