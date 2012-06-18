Глава для диплома по бух. учету.

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Закрыт1 заявка105 просмотров

Нужно написать третью главу для дипломной работы по бух. учету. В этой главе должен быть план проверки годовой отчетности и далее конкретно по предприятию проводится аудит.

13 лет назад
shamanmax1
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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