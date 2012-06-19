Отчет по практике менеджмент

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА ПО МЕНЕДЖМЕНТУ

Задачами ознакомительной практики по менеджменту являются:

- ознакомление с организационными документами, регламентирующими деятельность организации;

знакомство с организационной структурой организации и работой его основных структурных подразделений;

знакомство с функциональными обязанностями менеджера; подготовка студентов к самостоятельной работе в соответствии с должностной квалификационной характеристикой менеджера;

отработка студентами практических умений по составлению первичных документов, связанных с работой менеджера;

отработка практических приемов работы на компьютерной технике.

Проводится ознакомительная учебная практика по менеджменту или в организациях, учреждениях, или учебных кабинетах, лабораториях колледжа, техникума.

практика была в кафе

срок сделать до 22 июня