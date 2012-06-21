ТЕМА ДИПЛОМА: "Разработка ЭИС учета продаж на примере магазина стройматериалов". В качестве магазина будет ООО"4Д". В приложении есть уже утвержденный план диплома,согласованный с руководителем.
Курсовая по информатика
вариант 5
курсовая по информатике.
методичка в приложении
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